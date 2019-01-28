Задержан преступник, похитивший 27 января из Третьяковской галереи в Москве картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ФСБ России задержан подозреваемый.
Отмечается, что похищенная картина обнаружена. Ее прятали в Подмосковье.
Подозреваемый — 31-летний мужчина. Ранее он задерживался за хранение наркотиков и является фигурантом соответствующего уголовного дела.