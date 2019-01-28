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Похищенная из Третьяковки картина Куинджи найдена 

BFM.RU 46 минут назад
Фото: CC0 / Архип Куинджи / РИА Крым: https://crimea.ria.ru/incidents/20190128/1115964674.html
Задержан преступник, похитивший 27 января из Третьяковской галереи в Москве картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ФСБ России задержан подозреваемый.
Отмечается, что похищенная картина обнаружена. Ее прятали в Подмосковье.
Подозреваемый — 31-летний мужчина. Ранее он задерживался за хранение наркотиков и является фигурантом соответствующего уголовного дела.
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Происшествия , Ирина Волк , Архип Куинджи , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Крым
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