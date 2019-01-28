Похищенная из Третьяковки картина Куинджи найдена

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк , в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ФСБ России задержан подозреваемый.

Отмечается, что похищенная картина обнаружена. Ее прятали в Подмосковье.

Подозреваемый — 31-летний мужчина. Ранее он задерживался за хранение наркотиков и является фигурантом соответствующего уголовного дела.