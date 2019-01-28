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Ограбивший Третьяковскую галерею задержан 

Рамблер 1 час назад
Человек, укравший из Третьяковской галереи картину художника Архипа Куинджи, задержан. Об этом со ссылкой на МВД сообщает «Мэш».
Накануне стало известно об обращении сотрудников охраны Третьяковской галереи в полицию с заявлением о краже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым». Произведение было украдено со стены одного из залов галереи, а кража попала на камеру видеонаблюдения.
На картине Куинджи не было сигнализации
Ночью в Министерстве внутренних дел сообщили о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность», осмотре места преступления, опросе свидетелей, установлении примет злоумышленников.
«Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности, розыск и задержание подозреваемых», — добавили там.
По данным «Мэш», вор был задержан. По данным RT, украденное произведение искусства было найдено в Одинцовском районе Московской области. По информации телеграм-канала «112», подозреваемый может быть зависим от наркотических веществ.
Комментарии51
Происшествия , Видео , Архип Куинджи , МВД , Республика Крым
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