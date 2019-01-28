Ограбивший Третьяковскую галерею задержан

Человек, укравший из Третьяковской галереи картину художника Архипа Куинджи , задержан. Об этом со ссылкой на МВД сообщает «Мэш».

Накануне стало известно об обращении сотрудников охраны Третьяковской галереи в полицию с заявлением о краже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым ». Произведение было украдено со стены одного из залов галереи, а кража попала на камеру видеонаблюдения.

Ночью в Министерстве внутренних дел сообщили о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность», осмотре места преступления, опросе свидетелей, установлении примет злоумышленников.

«Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности, розыск и задержание подозреваемых», — добавили там.

По данным «Мэш», вор был задержан. По данным RT, украденное произведение искусства было найдено в Одинцовском районе Московской области. По информации телеграм-канала «112», подозреваемый может быть зависим от наркотических веществ.