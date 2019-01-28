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Ограбивший Третьяковскую галерею задержан 

Рамблер 42 минуты назад
Человек, укравший из Третьяковской галереи картину художника Архипа Куинджи, задержан. Об этом со ссылкой на МВД сообщает «Мэш».
Накануне стало известно об обращении сотрудников охраны Третьяковской галереи в полицию с заявлением о краже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым». Произведение было украдено со стены одного из залов галереи, а кража попала на камеру видеонаблюдения.
На картине Куинджи не было сигнализации
Ночью в Министерстве внутренних дел сообщили о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность», осмотре места преступления, опросе свидетелей, установлении примет злоумышленников.
«Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности, розыск и задержание подозреваемых», — добавили там.
По данным «Мэш», вор был задержан. По данным RT, украденное произведение искусства было найдено в Одинцовском районе Московской области. По информации телеграм-канала «112», подозреваемый может быть зависим от наркотических веществ.
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Происшествия , Видео , Архип Куинджи , МВД , Республика Крым
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