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Волна сообщений о минировании зданий прокатилась по России 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Административные здания и социальные объекты в ряде российских регионов эвакуируют после сообщений о минировании, передает «Интерфакс».
Отмечается, что сообщения поступают на электронную почту организаций. В частности, из-за угрозы минирования были эвакуированы различные учреждения в Кемерово, Абакане, Омске, Новосибирске, а также Алтайском и Красноярском краях.
В основном, под угрозой минирования находятся школы, больницы, административные здания и социальные учреждения.
Подобная волна сообщений прошла по России 25 января. Целью злоумышленников также стали, в основном, социальные и административные объекты.
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