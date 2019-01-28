В Красноярском крае поступают звонки о «минировании» социальных объектов

"Поступают звонки о минировании социальных объектов и учебных заведений в Красноярске", — сказал собеседник.

По его информации, на данный момент поступили 15 сигналов о минировании. Источник в правительстве и одном из краевых госучреждений сообщил РИА Новости, что сотрудники ряда зданий эвакуированы из-за сообщений о минировании.

В региональном агентстве печати и массовых коммуникаций сотрудники находятся на улицах или греются в своих машинах, припаркованных рядом. В одном из зданий правительства края сотрудников эвакуировали, и они перешли в другое здание.

Официально управление МЧС по краю, главк МВД региона и краевое правительство не комментируют ситуацию, не подтверждают и не опровергают факт поступления сообщений и эвакуации.

В январе по городам России прокатилась очередная волна "минирований" административных зданий и социальных объектов. На минувшей неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах.