В Казани таксист расстрелял пассажира за отказ отряхнуть ноги

Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением шеи. О состоянии мужчины ничего не сообщается.

Пулевым ранением закончилась для жителя Казани поездка в такси. ЧП произошло днем на проспекте Амирана у парковки строительного рынка.

Трое мужчин вызвали такси. Прибывший на место водитель, попросил их отряхнуть ноги от снега, прежде чем садиться в салон. Мужчины просьбу водителя проигнорировали, сообщает портал KazanFirst.

Словестная перепалка закончилась тем, что таксист выстрелил из травматического пистолета в шею одного из пассажиров.

После этого водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, о его состоянии не сообщается.