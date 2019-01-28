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В Казани таксист расстрелял пассажира за отказ отряхнуть ноги 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: vk.com
Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением шеи. О состоянии мужчины ничего не сообщается.
Пулевым ранением закончилась для жителя Казани поездка в такси. ЧП произошло днем на проспекте Амирана у парковки строительного рынка.
Трое мужчин вызвали такси. Прибывший на место водитель, попросил их отряхнуть ноги от снега, прежде чем садиться в салон. Мужчины просьбу водителя проигнорировали, сообщает портал KazanFirst.
Словестная перепалка закончилась тем, что таксист выстрелил из травматического пистолета в шею одного из пассажиров.
После этого водитель скрылся с места происшествия.
Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, о его состоянии не сообщается.
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Происшествия , Криминал , Казань
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