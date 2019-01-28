Более десяти звонков о "минировании" школ и больниц поступило в экстренные службы Хакасии, сообщает региональное управление МЧС.
"Поступил ряд анонимных сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в местах массового скопления людей в республике. Оперативные службы Хакасии проверяют полученную информацию… С половины девятого утра поступило уже более десятка сообщений", — информирует МЧС.
В январе по городам России прокатилась очередная волна "минирований" административных зданий и социальных объектов. На минувшей неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах.
Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.