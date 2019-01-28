В экстренные службы Хакасии поступило более десяти звонков о «минировании»

Более десяти звонков о "минировании" школ и больниц поступило в экстренные службы Хакасии , сообщает региональное управление МЧС

"Поступил ряд анонимных сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в местах массового скопления людей в республике. Оперативные службы Хакасии проверяют полученную информацию… С половины девятого утра поступило уже более десятка сообщений", — информирует МЧС.

В январе по городам России прокатилась очередная волна "минирований" административных зданий и социальных объектов. На минувшей неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах.