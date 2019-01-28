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В Крыму пьяный мужчина облил краской памятник «Вежливым людям» 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Пьяный мужчина облил краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД РФ Ольга Кондрашова.
"Сотрудниками полиции в Симферополе задержан мужчина, обливший краской памятник "Вежливым людям". Гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения", — сказала журналистам Кондрашова.
По ее словам, в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм)", — подчеркнула Кондрашова.
Памятник "Вежливым людям" установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма в честь событий 2014 года.
Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове.
Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Происшествия , Видео , Криминал , Ольга Кондрашова , ООН , МВД , Республика Крым , Симферополь
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