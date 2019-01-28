В Крыму пьяный мужчина облил краской памятник «Вежливым людям»

Ольга Кондрашова. Пьяный мужчина облил краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе , решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД РФ

"Сотрудниками полиции в Симферополе задержан мужчина, обливший краской памятник "Вежливым людям". Гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения", — сказала журналистам Кондрашова.

По ее словам, в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм)", — подчеркнула Кондрашова.

Памятник "Вежливым людям" установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма в честь событий 2014 года.

Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове.

Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".