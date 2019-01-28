Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов установили приметы похитителей картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи, украденной из Третьяковской галереи в Москве.
Об этом сообщается на сайте МВД.
Отмечается, что сделать это удалось по результатам опроса свидетелей.
«В настоящее время полицейскими осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и очевидцы, установлены приметы злоумышленников», — сказала она.
По её словам, сейчас также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности, розыск и задержание подозреваемых.
Ранее стало известно, что по факту кражи картины Куинджи было возбуждено уголовное дело.
Вечером 27 января стало известно, что в Третьяковской галерее пропала картина Куинджи «Крым. Ай-Петри».
Позднее в галерее были усилены меры безопасности.
Страховая стоимость похищенной картины составляет 12 млн рублей.