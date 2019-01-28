Полиции удалось установить приметы похитителей картины Куинджи

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что сделать это удалось по результатам опроса свидетелей.

«В настоящее время полицейскими осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и очевидцы, установлены приметы злоумышленников», — сказала она.

По её словам, сейчас также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности, розыск и задержание подозреваемых.

Ранее стало известно, что по факту кражи картины Куинджи было возбуждено уголовное дело.

Вечером 27 января стало известно, что в Третьяковской галерее пропала картина Куинджи «Крым. Ай-Петри».

Позднее в галерее были усилены меры безопасности.

Страховая стоимость похищенной картины составляет 12 млн рублей.