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Полиции удалось установить приметы похитителей картины Куинджи 

RT на русском + ещё 1 52 минуты назад
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов установили приметы похитителей картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи, украденной из Третьяковской галереи в Москве.
Об этом сообщается на сайте МВД.
Отмечается, что сделать это удалось по результатам опроса свидетелей.
«В настоящее время полицейскими осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и очевидцы, установлены приметы злоумышленников», — сказала она.
По её словам, сейчас также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности, розыск и задержание подозреваемых.
Ранее стало известно, что по факту кражи картины Куинджи было возбуждено уголовное дело.
Вечером 27 января стало известно, что в Третьяковской галерее пропала картина Куинджи «Крым. Ай-Петри».
Позднее в галерее были усилены меры безопасности.
Страховая стоимость похищенной картины составляет 12 млн рублей.
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Происшествия , Видео , Ирина Волк , Архип Куинджи , МВД , Москва , Республика Крым
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