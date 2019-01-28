Полиция опрашивает работников Третьяковки, откуда была похищена картина Куинджи, не исключается причастность одного из них к преступлению, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в силовых структурах.
В воскресенье неизвестные похитили картину "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи прямо с выставки в Третьяковке. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила РИА Новости, что полиция разыскивают неизвестных похитителей.
"Ведется опрос сотрудников галереи, изучаются видеозаписи с камер наблюдения", — рассказал собеседник агентства.
При этом он не исключил, что кто-то из сотрудников мог быть причастен к похищению: "Такая версия не исключается".
Как передает корреспондент РИА Новости, здание галереи работает только на выход, посетителей при выходе обыскивают сотрудники полиции. У здания стоят два полицейских автомобиля.
Внутри здания сотрудники Росгвардии, в том числе туристической полиции. При этом официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сказал РИА Новости, что охрану Третьяковки осуществляла служба безопасности самой галереи.