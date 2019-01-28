Сотрудник Третьяковки мог участвовать в похищении картины, заявил источник

Полиция опрашивает работников Третьяковки, откуда была похищена картина Куинджи , не исключается причастность одного из них к преступлению, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в силовых структурах.

В воскресенье неизвестные похитили картину "Ай-Петри. Крым " Архипа Куинджи прямо с выставки в Третьяковке. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила РИА Новости, что полиция разыскивают неизвестных похитителей.

"Ведется опрос сотрудников галереи, изучаются видеозаписи с камер наблюдения", — рассказал собеседник агентства.

При этом он не исключил, что кто-то из сотрудников мог быть причастен к похищению: "Такая версия не исключается".

Как передает корреспондент РИА Новости, здание галереи работает только на выход, посетителей при выходе обыскивают сотрудники полиции. У здания стоят два полицейских автомобиля.