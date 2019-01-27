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Эксперт оценил стоимость похищенной картины Куинджи в миллион долларов 

Говорит Москва 43 минуты назад
Фото: Телеграм-канал «Музейный сноб»
«Художник Куинджи крайне редко встречается на рынке, вообще крайне редко бывает в частных руках и коллекциях, поэтому художник очень дорогой. Всякое появление на рынке связано с достаточно высокими ценами. При мне один знакомый коллекционер несколько лет назад заплатил за картину Куинджи близкого размера порядка миллиона долларов. Правда, это была докризисная цена, но вещи и сейчас коллекционеры готовы платить хорошие деньги за редкие имена, к которым Куинджи относится».
При этом эксперт подчеркнул, что реализовать украденную из музея картину практически невозможно.
«Понятно, что краденая вещь ничего не стоит в принципе. Мало кто захочет из нормальных адекватных коллекционеров платить деньги за краденую вещь. Поэтому, скорее всего, мы здесь имеем дело с психически ненормальным человеком, который украл её не для того, чтобы продавать, а может быть, просто движимый неким сиюминутным импульсом».
Сегодня стало известно, что неизвестный похитил из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Сообщается, что она была застрахована на 12 миллионов рублей.
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Происшествия , Архип Куинджи
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