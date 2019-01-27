Полиция обыскивает посетителей Третьяковки, где похитили картину Куинджи

Как передает корреспондент РИА Новости, здание галереи работает только на выход, посетителей при выходе обыскивают сотрудники полиции. Около здания стоят два полицейских автомобиля. Внутри здания замечены сотрудники Росгвардии, в том числе работники туристической полиции.

Посетители галереи сообщили, что картина пропала в период между 18.00 и 19.00 мск.