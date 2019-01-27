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Полиция обыскивает посетителей Третьяковки, где похитили картину Куинджи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри"
Посетителей при выходе из Третьяковской галереи, где ранее была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", обыскивает полиция, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее источник агентства сообщил, что картина пропала из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве. Минкультуры РФ подтвердило факт, что работа "Крым. Ай-Петри" кисти Архипа Куинджи отсутствует на выставке в Третьяковской галерее. Официальный представитель МВД России Ирина Волк позже заявила РИА Новости, что сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые похитили картину Куинджи.
Как передает корреспондент РИА Новости, здание галереи работает только на выход, посетителей при выходе обыскивают сотрудники полиции. Около здания стоят два полицейских автомобиля. Внутри здания замечены сотрудники Росгвардии, в том числе работники туристической полиции.
Посетители галереи сообщили, что картина пропала в период между 18.00 и 19.00 мск.
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Происшествия , Ирина Волк , Архип Куинджи , Минкультуры , МВД , РИА Новости , Москва , Республика Крым
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