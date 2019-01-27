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Минкультуры подтвердило пропажу картины Куинджи из Третьяковской галереи 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Телеграм-канал «Музейный сноб»
Минкультуры России подтвердило факт пропажи работы "Крым. Ай-Петри" Архипа Куинджи с выставке в Третьяковской галерее, передает РИА "Новости".
Об этом сообщил глава департамента музеев ведомства Владислав Кононов.
"На данный момент подтверждается факт того, что работа "Ай-Петри" отсутствует, а в Третьяковской галерее находится большое количество полицейских", — сказал Кононов.
Официальный комментарий о случившемся даст пресс-служба галереи и полиция.
Ранее источник сообщил, что неизвестный человек вынес из музея одну из картин.
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Происшествия , Архип Куинджи , Минкультуры , РИА Новости , Республика Крым
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