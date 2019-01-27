Минкультуры России подтвердило факт пропажи работы "Крым. Ай-Петри" Архипа Куинджи с выставке в Третьяковской галерее, передает РИА "Новости".
Об этом сообщил глава департамента музеев ведомства Владислав Кононов.
"На данный момент подтверждается факт того, что работа "Ай-Петри" отсутствует, а в Третьяковской галерее находится большое количество полицейских", — сказал Кононов.
Официальный комментарий о случившемся даст пресс-служба галереи и полиция.
Ранее источник сообщил, что неизвестный человек вынес из музея одну из картин.