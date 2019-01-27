Учениц в Москве затравили за поддержку уволенного учителя

В столичной школе №1574, где в ноябре прошлого года одну из учительниц уволили по доносу за избиение ученика, но позже восстановили на работе после вмешательства Департамента образования и детского омбудсмена Анны Кузнецовой , продолжаются скандалы, сообщает «МК».

Родители мальчика, написавшие заявление на педагога, а также отдельные работники учебного заведения утроили травлю девочек, защищавших учителя. Семья Чернявских (фамилия изменена) последовательно делает все, чтобы скомпрометировать учениц, а истории с обвинением учительницы в избиении младшего из двух братьев Чернявских из-за поведения старшего брата Федора, она посодействовала увольнению предыдущего директора.

Теперь опальных школьниц обвинили в поджоге школы, в аморальном образе жизни, пьянстве и прогуле уроков. Родителей школьниц вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних, которая состоится 31 января.

«В школе №1574 сложилась ненормальная обстановка… Ш. совместно с К. организовали совместный поход к уполномоченному представителю по правам ребенка, а после того, как дети сходили к представителю президента, мама К., сразу же пригласила их всех к себе в квартиру, куда все и проследовали», — говорится в заявлении в полицию.

В нем также утверждается, что школьницы там распивали спиртные напитки. Авторы заявления упоминают также шутливые постановочные фото девочек из соцсети с подписью, «самая отмороженная ОПГ». Родители школьниц говорят о том, что их оппоненты грубо искажают факты, кроме того, подчеркивают они, фотоматериалы собраны с явным нарушением закона «О персональных данных».

«Происходит, конечно, что-то непонятное. Почему-то заявление на наших детей сразу пустили в ход, при этом по факту нашего заявления об угрозах в адрес девочек со стороны Федора, написанного еще в начале ноября, так ничего и не делается. Федор не раз говорил, что у его семьи есть связи в прокуратуре», — рассказала мама одной их учениц.

Учительница Екатерина Уманская, которая является классным руководителем девятиклассниц, заявила, что «заявление — банальная месть» за то, что девочки встали на ее защиту.

В Департаменте образования заявили, что ничего не знают о наличии указаний о сборе какой-либо информации в отношении учениц 9 «Л» класса.