В Твери на пожилую женщину упал снег с крыши

СК начал проверку после того, как на 69-летнюю женщину в Твери с крыши дома упал снег, сообщает во вторник региональное управление СК РФ

Информация о происшествии поступила в следственные органы вечером во вторник.

"В следственные органы СК России поступило сообщение о госпитализации в больницу города Твери женщины 1950 года рождения с телесными повреждениями в области головы, на которую с крыши дома №18, расположенного по Тверскому проспекту, упала снежная масса", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

"Действиям должностных лиц администрации города также будет дана юридическая оценка, в связи с чем они будут опрашиваться, истребоваться документы, подтверждающие их должностной статус, полномочия, изучаться правомерность их действий (бездействия) по обеспечению безопасной среды жителей муниципального образования", — говорится в сообщении.