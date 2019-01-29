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В Твери на пожилую женщину упал снег с крыши 

РИА Новости + ещё 5 45 минут назад
Фото: ТАСС
СК начал проверку после того, как на 69-летнюю женщину в Твери с крыши дома упал снег, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Информация о происшествии поступила в следственные органы вечером во вторник.
"В следственные органы СК России поступило сообщение о госпитализации в больницу города Твери женщины 1950 года рождения с телесными повреждениями в области головы, на которую с крыши дома №18, расположенного по Тверскому проспекту, упала снежная масса", — говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
"Действиям должностных лиц администрации города также будет дана юридическая оценка, в связи с чем они будут опрашиваться, истребоваться документы, подтверждающие их должностной статус, полномочия, изучаться правомерность их действий (бездействия) по обеспечению безопасной среды жителей муниципального образования", — говорится в сообщении.
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Происшествия , СКР , Тверь
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