Торговый центр эвакуировали в Нижнем Новгороде

Посетителей и персонал торгового центра "Жар-Птица" на Советской площади эвакуировали в Нижнем Новгороде 27 января, в воскресенье. Причиной эвакуации, которая началась во втором часу дня, стало срабатывание противопожарной сигнализации.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС , на место происшествия были направлены десять спасателей и две единицы техники.

Срабатывание оказалось ложным. Его причиной стало отключение электроснабжения, вызванное сбоем на электроподстанции.

Управляющая компания торгового центра принесла нижегородцам извинения за неудобства, вызванные эвакуацией.

Ранее сообщалось, что ТЦ "НЕБО" эвакуировали в Нижнем Новгороде.