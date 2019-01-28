В Москве арестован подозреваемый в сожжении заживо 15-летнего школьника в жилом доме. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал, что юноша, получивший ожоги 98 процентов тела, умер в больнице.
Инцидент произошел 25 января в одном из домов на улице Берзарина в Москве. По утверждению источника «Ленты.ру», трое токсикоманов сидели на лестничной клетке одного из верхних этажей здания, один из них случайно пролил горючую жидкость на ноги, после чего загорелся.