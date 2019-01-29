Суд в Москве арестовал 16-летнего подростка, подозреваемого в сожжении заживо 15-летнего знакомого в подъезде жилого дома на улице Берзарина, передает ТАСС.
«В рамках расследования уголовного дела следователями получены данные о причастности к поджогу несовершеннолетнего, 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома. В настоящее время в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что пострадавший школьник скончался в реанимации.
24 января подросток был госпитализирован с ожогами 98% поверхности тела, после того как в подъезде жилого дома на улице Берзарина в Москве двое приятелей облили его керосином и подожгли.
На месте происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом.