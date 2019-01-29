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Подозреваемый в сожжении школьника в Москве арестован 

Рамблер + ещё 33 1 час назад
Суд в Москве арестовал 16-летнего подростка, подозреваемого в сожжении заживо 15-летнего знакомого в подъезде жилого дома на улице Берзарина, передает ТАСС.
«В рамках расследования уголовного дела следователями получены данные о причастности к поджогу несовершеннолетнего, 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома. В настоящее время в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что пострадавший школьник скончался в реанимации.
Облитый керосином московский школьник скончался
24 января подросток был госпитализирован с ожогами 98% поверхности тела, после того как в подъезде жилого дома на улице Берзарина в Москве двое приятелей облили его керосином и подожгли.
На месте происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом.
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Происшествия , Видео , Криминал , Юлия Иванова , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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