Эвакуированным из дома пермякам разрешили забрать вещи

Жителям пермской многоэтажки, в которой рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей, разрешили забрать из квартир вещи первой необходимости и домашних животных. Эвакуированных временно разместили в городской гимназии.

«В сопровождении спасателей гражданам разрешено забрать вещи первой необходимости и домашних животных», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ранее News.ru писал, что в Перми эвакуировали жителей многоэтажки № 3/1 по улице Революции. Там рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей. Пострадавших нет. Несущие конструкции здания и кровля не пострадали, перекрыта только повреждённая труба горячего водоснабжения. Этот 14-этажный кирпичный одноподъездный дом, по словам жителей — пользователей соцсетей, построен в 1991 году.