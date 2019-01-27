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Эвакуированным из дома пермякам разрешили забрать вещи 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: vk.com
Жителям пермской многоэтажки, в которой рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей, разрешили забрать из квартир вещи первой необходимости и домашних животных. Эвакуированных временно разместили в городской гимназии.
«В сопровождении спасателей гражданам разрешено забрать вещи первой необходимости и домашних животных», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Ранее News.ru писал, что в Перми эвакуировали жителей многоэтажки № 3/1 по улице Революции. Там рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей. Пострадавших нет. Несущие конструкции здания и кровля не пострадали, перекрыта только повреждённая труба горячего водоснабжения. Этот 14-этажный кирпичный одноподъездный дом, по словам жителей — пользователей соцсетей, построен в 1991 году.
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