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Газовый баллон взорвался в жилом доме на востоке Москвы 

РИА Новости + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пожар возник после взрыва небольшого газового баллона в 9-этажном жилом доме на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома №23 на Хабаровской улице произошел взрыв небольшого газового баллона", — сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила порядка 20 квадратных метров. В настоящее время возгорание удалось полностью ликвидировать. Информация о пострадавших и обстоятельства ЧП выясняются.
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