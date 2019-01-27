Россиянина подозревают в стрельбе в украинском Бердянске

Украинские полицейские задержали гражданина России по подозрению в хулиганстве в больнице города Бердянск . В результате случившегося был ранен человек.

Инцидент произошёл 26 января между двумя посетителями медучреждения и охранником. В результате один из мужчин выстрелил в работника больницы и пытался бежать.

«Однако граждане и персонал больницы, которые стали свидетелями события, догнали злоумышленника и позвонили в полицию. Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения», — говорится в сообщении управления Нацполиции по Запорожской области.

Потерпевший госпитализирован с ранением головы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данном факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее News.ru рассказывал о стрельбе возле школы в поселке Абалаково Красноярского края. По подозрению в правонарушении задержали девятиклассника.