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Россиянина подозревают в стрельбе в украинском Бердянске 

News.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: Jaap Arriens/Global Look Press
Украинские полицейские задержали гражданина России по подозрению в хулиганстве в больнице города Бердянск. В результате случившегося был ранен человек.
Инцидент произошёл 26 января между двумя посетителями медучреждения и охранником. В результате один из мужчин выстрелил в работника больницы и пытался бежать.
«Однако граждане и персонал больницы, которые стали свидетелями события, догнали злоумышленника и позвонили в полицию. Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения», — говорится в сообщении управления Нацполиции по Запорожской области.
Потерпевший госпитализирован с ранением головы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данном факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Ранее News.ru рассказывал о стрельбе возле школы в поселке Абалаково Красноярского края. По подозрению в правонарушении задержали девятиклассника.
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