В Пулково задержали военного после слов о бомбе

Неудачная шутка пассажира в петербургском аэропорту Пулково закончилась его задержанием. Как сообщает ТАСС , будучи нетрезвым, провожавший родственницу в Оренбург мужчина заявил о бомбе в сданном им багаже. В пресс-службе управления МВД на транспорте по СЗФО рассказали, что инцидент произошел накануне вечером, проводится проверка. «На пункте предполетного досмотра гражданин, провожая родственницу в Оренбург, пошутил, что у него в багаже находится посторонний предмет. Никаких посторонних предметов обнаружено не было. Проводится проверка», — рассказали в управлении. Как передает «Интерфакс» , у мужчины были при себе документы военнослужащего.