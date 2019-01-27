Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пулково задержали военного после слов о бомбе 

Рамблер + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Неудачная шутка пассажира в петербургском аэропорту Пулково закончилась его задержанием. Как сообщает ТАСС, будучи нетрезвым, провожавший родственницу в Оренбург мужчина заявил о бомбе в сданном им багаже.
В пресс-службе управления МВД на транспорте по СЗФО рассказали, что инцидент произошел накануне вечером, проводится проверка.
«На пункте предполетного досмотра гражданин, провожая родственницу в Оренбург, пошутил, что у него в багаже находится посторонний предмет. Никаких посторонних предметов обнаружено не было. Проводится проверка», — рассказали в управлении.
Как передает «Интерфакс», у мужчины были при себе документы военнослужащего.
Происшествия , МВД
Читайте также
Видео
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
«Акт трусости»: Венесуэла обвинила атташе в США в измене
В мире Статьи
«Жёлтые жилеты» провели первую ночную акцию протеста
В мире Европа
«Ложь и провокация»: Собчак объяснила скандал на телеканале
Шоу-бизнес Статьи
США провели секретную операцию по вызволению главарей ИГ
В мире
«Вы в этот бюджет что-то вложили?»: Россиян спровоцировали
Политика Другое
У Шепелева нашли еще одного ребенка
Шоу-бизнес
Европа нас обманывает: в Раде обвинили Макрона и Меркель
В мире Статьи
Пистолет Glock научили считать патроны
Армия Оружие
В МИД прокомментировали выделение ФРГ денег блокадникам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение