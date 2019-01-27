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Задержана арендатор взорвавшегося кафе под Саратовом 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Саратовской области задержана арендатор помещения кафе в поселке Лысые Горы, где 26 января произошел взрыв, унесший жизнь одного из посетителей. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России.
«Задержана женщина 1972 года рождения, арендующая помещение кафе без соответствующих документов. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, в субботу в кафе отмечал юбилей один из местных жителей. В подсобном помещении заведения хранился газовый баллон.
«По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего раздался хлопок с последующим возгоранием», — отмечают в СК.
Скончался 60-летний мужчина, который праздновал юбилей. Еще 22 посетителя пострадали, 14 были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).
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Происшествия , СКР , Саратов , Саратовская Область
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