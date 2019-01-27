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В Пензенской области проверяют инцидент с перепутанными телами в морге 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следствие выясняет причины путаницы с телами умерших, которых из пензенского морга доставили для захоронения не к своим родственникам, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
В субботу работники ритуальной компании из патологоанатомического отделения Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко доставили тело умершей для захоронения.
"По предварительным данным, родственники обнаружили, что им было доставлено тело другой женщины, отношение к которой они не имели. В результате им пришлось заниматься установлением местонахождения тела родственницы. Как оказалось, тело женщины было перепутано с другой умершей и выдано иным лицам, что едва не привело к захоронению женщины под другим именем", — говорится в сообщении.
Следователи выясняют, на каком этапе и работники какой организации — морга или ритуальной компании — допустили халатность, что привело к подмене тел умерших женщин. Также в ходе проверки будет детально исследована организация работы обоих учреждений. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
"Подобные случаи не только нарушают права и законные интересы граждан, но и оскорбляют чувства людей при захоронении родственников, что является недопустимым и требует незамедлительного вмешательства органов Следственного комитета", — подчеркнули в СК.
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