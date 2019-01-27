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Посетитель магазина в Москве украл кольцо за 2,6 млн рублей 

Рамблер 58 минут назад
Фото: © visualhunt.com
На юго-востоке Москвы мужчина похитил из магазина дорогое женское кольцо, попросив продавца показать его. После чего быстро покинул торговый центр на Волгоградском проспекте, 125.
Украшение сделано из белого золота и украшено бриллиантом. Его стоимость составляет 2,6 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.
«Мужчина попросил у продавца-кассира посмотреть женское кольцо из белого золота с бриллиантом, после чего забрал его и скрылся», — сказали в полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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