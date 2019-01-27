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Два поезда столкнулись в Самарской области 

Газета.Ru + ещё 1 8 минут назад
Фото: РИА Новости
В Самарской области столкнулись снегоуборочный и грузовой поезда, передает РИА «Новости».
Как сообщили в Следственном комитете, в результате происшествия две цистерны и снегоуборщик сошли с рельс.
"Снегоуборочный поезд столкнулся с грузовым в Самарской области. В результате происшествия две порожних цистерны и снегоуборщик сошли с рельс. Жертв нет", — сообщили в СК.
Отмечается, что из-за происшествия пассажирский поезд «Новосибирск — Белгород» задержался на 1час 20 минут от расписания.
Заведено уголовное дело «о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта».
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