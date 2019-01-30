На Филиппинах не менее двух человек погибли при взрыве в мечети, пишут СМИ

По меньшей мере два человека погибли, четверо пострадали после того, как неизвестный бросил гранату в мечеть на Филиппинах, сообщает портал Rappler со ссылкой на доклад полиции.

По данным портала, инцидент произошел в городе Замбоанга на острове Минаданао. Пострадавших доставили в больницы.

Утром в воскресенье, 27 января, произошли взрывы около церкви в провинции Сулу на острове Холо. Одно взрывное устройство сработало у входа в церковь, второе — внутри. По данным полиции, в результате взрывов погибли 20 человек (пять военнослужащих и 15 гражданских лиц), а число раненых составило 111 человек. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

*Запрещённая в России террористическая организация