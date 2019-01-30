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На Филиппинах не менее двух человек погибли при взрыве в мечети, пишут СМИ 

Р-Спорт + ещё 48
Фото: Reuters
По меньшей мере два человека погибли, четверо пострадали после того, как неизвестный бросил гранату в мечеть на Филиппинах, сообщает портал Rappler со ссылкой на доклад полиции.
По данным портала, инцидент произошел в городе Замбоанга на острове Минаданао. Пострадавших доставили в больницы.
Утром в воскресенье, 27 января, произошли взрывы около церкви в провинции Сулу на острове Холо. Одно взрывное устройство сработало у входа в церковь, второе — внутри. По данным полиции, в результате взрывов погибли 20 человек (пять военнослужащих и 15 гражданских лиц), а число раненых составило 111 человек. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за совершенный теракт.
*Запрещённая в России террористическая организация
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