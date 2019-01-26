В Прокуратуре заявили о двух взрывах в кафе в Саратовской области

"По предварительным данным, в кафе произошло два хлопка. Эксперт считает, что один из хлопков — это баллон взорвался", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что причина второго хлопка выясняется, но проверяется версия об утечке газа.

В субботу в кафе под Саратовом во время празднования дня рождения взорвался газовый баллон в подсобном посещении, возник пожар. В больницу были доставлены 40 человек. По данным МЧС, медицинская помощь оказана 22 пострадавшим, из них 16 человек, в том числе двое детей 4 и 6 лет, госпитализированы. Состояние шести госпитализированных оценивается как тяжелое, дети получили легкие ожоги. Позднее в больнице сообщили, что один из шести наиболее пострадавших при взрыве скончался.