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В Прокуратуре заявили о двух взрывах в кафе в Саратовской области 

РИА Новости 37 минут назад
Два, а не один хлопок газа, по предварительным данным, произошли в субботу в кафе в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
"По предварительным данным, в кафе произошло два хлопка. Эксперт считает, что один из хлопков — это баллон взорвался", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что причина второго хлопка выясняется, но проверяется версия об утечке газа.
В субботу в кафе под Саратовом во время празднования дня рождения взорвался газовый баллон в подсобном посещении, возник пожар. В больницу были доставлены 40 человек. По данным МЧС, медицинская помощь оказана 22 пострадавшим, из них 16 человек, в том числе двое детей 4 и 6 лет, госпитализированы. Состояние шести госпитализированных оценивается как тяжелое, дети получили легкие ожоги. Позднее в больнице сообщили, что один из шести наиболее пострадавших при взрыве скончался.
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Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Саратовская Область
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