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Умер пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врач Лысогорской районной больницы сообщил, что один из пострадавших при взрыве в кафе "Рандеву" скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, умерший мужчина был в наиболее тяжелом состоянии. Пострадавший при взрыве получил ожоги 90% тела, добавил врач.
"Мужчина, у которого было 90% ожогов тела, самый тяжелый пострадавший, только что скончался в Лысогорской районной больнице", — рассказал медик.
Он также отметил, что скончавшийся мужчина был на искусственной вентиляции легких.
Взрыв в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января. В кафе во время празднования свадьбы взорвался газовый баллон.
Ранее сообщалось, что при пожаре в кафе под Саратовом ожоги получили почти 30 человек.
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