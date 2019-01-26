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«Потолок плавился»: стали известны подробности о взрыве в кафе под Саратовом 

Газета.Ru 1 час назад
Источник в экстренных службах сообщил, что большое число пострадавших при пожаре в кафе в Саратовской области объясняется тем, что на людей в здании при пожаре начал капать расплавившийся потолок, передает РИА "Новости".
По его словам, после взрыва газового баллона кафе выгорело почти полностью, при этом оплавился натяжной потолок.
"По предварительным данным, пострадавшие получили ожоги именно из-за того, что этот потолок плавился, и капли огня с потолка падали на людей", — сказал источник.
Он добавил, что на месте происшествия уже были найдены остатки газового оборудования, которое и стало причиной взрыва.
Взрыв в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января. В кафе во время празднования свадьбы взорвался газовый баллон.
Ранее сообщалось, что при пожаре в кафе под Саратовом ожоги получили почти 30 человек.
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Происшествия , Видео , Пожары , РИА Новости , Саратов , Саратовская Область
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