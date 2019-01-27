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Российский бизнесмен умер после подрыва автомобиля в Абхазии 

Lenta.ru + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Российский бизнесмен Михаил Еваленко, пострадавший при взрыве автомобиля в Абхазии, скончался в московской больнице. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Генеральной прокуратуре республики.
После взрыва предпринимателя увезли в тяжелом состоянии в клинику в Сочи, где ему провели операцию.
Вдова Еваленко Эльвира Агурбаш записала видеообращение и опубликовала в Facebook. Она заявила, что российские дипломаты не делали никаких официальных заявлений по поводу покушения на гражданина России на территории другой страны, а власти не стали помогать в транспортировке пострадавшего в Москву. Агурбаш подчеркнула, что супруг не занимался бизнесом в Абхазии.
Еваленко получил ранения 15 января в городе Пицунда при подрыве его автомобиля Audi Q7 в поселке Лдзаа Гагрского района. Бизнесмен лишился глаз. У него осталось трое несовершеннолетних детей.
В ночь на 14 января в Абхазии был убит россиянин Михаил Маслов. В МВД Абхазии сообщили, что двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыш, где проживал россиянин, и застрелили его. Прокуратурой Очамчырского района республики было возбуждено уголовное дело.
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Комментарии3
Происшествия , Михаил Маслов , МВД , Абхазия , Сочи
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