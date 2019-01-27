Российский бизнесмен умер после подрыва автомобиля в Абхазии

Российский бизнесмен Михаил Еваленко, пострадавший при взрыве автомобиля в Абхазии , скончался в московской больнице. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

После взрыва предпринимателя увезли в тяжелом состоянии в клинику в Сочи , где ему провели операцию.

Вдова Еваленко Эльвира Агурбаш записала видеообращение и опубликовала в Facebook. Она заявила, что российские дипломаты не делали никаких официальных заявлений по поводу покушения на гражданина России на территории другой страны, а власти не стали помогать в транспортировке пострадавшего в Москву. Агурбаш подчеркнула, что супруг не занимался бизнесом в Абхазии.

Еваленко получил ранения 15 января в городе Пицунда при подрыве его автомобиля Audi Q7 в поселке Лдзаа Гагрского района. Бизнесмен лишился глаз. У него осталось трое несовершеннолетних детей.