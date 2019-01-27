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В Сергиевом Посаде около 10 тысяч птиц погибли при пожаре на птицефабрике 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: ГУ МЧС по Московской области
Порядка 10 тысяч голов птиц погибли в результате крупного пожара на птицефабрике в Сергиевом Посаде Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 3 тысячи квадратных метров в здании птицефабрики на улице Маслиева.
"Огнем уничтожены 10 тысяч голов птиц", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что для определения уровня содержания вредных веществ в воздухе на место ЧП направлялась мобильная лаборатория, превышений не выявлено. К ликвидации последствий пожара привлекались почти 40 человек и 12 единиц техники.
Обстоятельства возгорания выясняются.
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