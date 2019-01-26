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Замминистра Косова погиб под лавиной 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: ariandaci / instagram
Заместитель министра Косова по делам диаспоры Ариан Даци погиб под лавиной при катании на лыжах в горах.
Об этом пишет Koha.net.
«Лицо, погибшее сегодня в местечке Орлово-гнездо на Брезовице — замминистра по делам диаспоры в кабинете министров Рамуша Харадиная Ариан Даци», — заявила директор косовского Агентства по защите окружающей среды Илира Морину.
О других пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что два сотрудника горнолыжного курорта Морийон во французском департаменте Верхняя Савойя погибли из-за взрывного устройства, которое используется для спуска лавин.
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