Замминистра Косова погиб под лавиной

Заместитель министра Косова по делам диаспоры Ариан Даци погиб под лавиной при катании на лыжах в горах.

Об этом пишет Koha.net.

«Лицо, погибшее сегодня в местечке Орлово-гнездо на Брезовице — замминистра по делам диаспоры в кабинете министров Рамуша Харадиная Ариан Даци», — заявила директор косовского Агентства по защите окружающей среды Илира Морину.

О других пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что два сотрудника горнолыжного курорта Морийон во французском департаменте Верхняя Савойя погибли из-за взрывного устройства, которое используется для спуска лавин.