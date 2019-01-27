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В Париже украли работу Бэнкси 

ТК «Звезда» + ещё 7 4 минуты назад
Фото: bataclanFR, Facebook
Художник создал эту работу в память о жертвах терактов 13 ноября 2015 года.
В Париже работу уличного художника Бенкси, которую он создал в память о жертвах терактов 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из концертного зала «Батаклан», украли неизвестные.
«Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси — олицетворение погружения в мысли — принадлежавшая всем: местным жителям, парижанам, гражданам мира, была украдена», — говорится на официальной странице «Батаклана» в Facebook.
На рисунке изображен силуэт скорбящей девушки, голова которой покрыта накидкой. Эта работа появилась на двери зала летом 2018 года.
«Суть городского искусства заключается в том, чтобы дать произведению искусства жизнь в определенной среде, и мы убеждены, что эта работа имела смысл только здесь, поэтому мы хотели оставить ее свободной, на улице, доступной для всех», — отметили работники зала.
Во французских СМИ появилась информация о том, что полиция приехала к концертному залу после срабатывания сигнализации, однако вторжение в «Батаклан» не было зафиксировано. Опрошенных стражами порядка свидетель сообщил, что видел недалеко от запасного выхода небольшой грузовик.
Напомним, 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили ряд нападений в Париже. В результате жертвами стали 130 человек, более 350 получили ранения.
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