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Неизвестные украли работу Бэнкси в Париже 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Неизвестные украли работу знаменитого уличного художника Бэнкси, сделанную в память о жертвах 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода парижского концертного зала «Батаклан».
«Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси — олицетворение погружения в мысли — принадлежавшая всем: местным жителям, парижанам, гражданам мира, была украдена», — написано в официальном аккаунте концертной площадки в сети Facebook.
Полиция прибыла к концертному залу после срабатывания сигнализации. Сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали вторжения на территорию здания, однако подтвердили, что рисунок уличного художника был выпилен и украдет.
Изображение скорбящей девушки появилось на двери «Батаклана» летом 2018 года. Тогда же фотографию своего творения Бэнкси разместил в Instagram.
Как писал News.ru, уличного художника Бэнкси подозревают в новом шедевре. Стены одного из зданий британского города Порт-Толбот стали живописней благодаря новому граффити. На кирпичной кладке изображён ребёнок рядом с горящим контейнером. Около мальчика лежат зимние санки. Творение может принадлежать знаменитому художнику.
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