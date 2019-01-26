Неизвестные украли работу Бэнкси в Париже

Неизвестные украли работу знаменитого уличного художника Бэнкси, сделанную в память о жертвах 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода парижского концертного зала «Батаклан».

«Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси — олицетворение погружения в мысли — принадлежавшая всем: местным жителям, парижанам, гражданам мира, была украдена», — написано в официальном аккаунте концертной площадки в сети Facebook.

Полиция прибыла к концертному залу после срабатывания сигнализации. Сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали вторжения на территорию здания, однако подтвердили, что рисунок уличного художника был выпилен и украдет.

Изображение скорбящей девушки появилось на двери «Батаклана» летом 2018 года. Тогда же фотографию своего творения Бэнкси разместил в Instagram.

Как писал News.ru, уличного художника Бэнкси подозревают в новом шедевре. Стены одного из зданий британского города Порт-Толбот стали живописней благодаря новому граффити. На кирпичной кладке изображён ребёнок рядом с горящим контейнером. Около мальчика лежат зимние санки. Творение может принадлежать знаменитому художнику.