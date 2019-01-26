Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина взрыва в кафе под Саратовом 

Газета.Ru + ещё 15 36 минут назад
Взрыв в кафе на свадьбе в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел в результате нарушения техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По имеющимся данным, в кафе "Рандеву" взорвался газовый котел.
"Причиной стало несоблюдение техники безопасности", — сказал представитель МЧС.
Уточняется, что в кафе на момент взрыва находились 35 человек. При этом в экстренных службах сообщали, что при взрыве пострадали 40 человек.
Взрыв в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января. В кафе во время празднования свадьбы взорвался газовый котел. По предварительной информации, погибших в результате взрыва нет.
Газета.Ru: последние новости
Австралийку укусила спрятавшаяся в унитазе змея "Думал, они друзья": мать подростка с ожогами 98% тела рассказала об инциденте 12-летний ребенок убил профессионального боксера
Происшествия , Видео , МЧС , Саратов , Саратовская Область
Читайте также
Видео
Взрыв в кафе под Саратовом: десятки пострадавших
Происшествия Катастрофы
Европа выдвинула Мадуро ультиматум
В мире Европа
«Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен в Венесуэле»
В мире Статьи
Голая женщина пробежалась по улице в мороз
Общество
РФ выступила против США в ООН
Политика Африка
Чиновница объяснилась за скандальную фразу об учителях
Общество
Арестованную Савченко выдвинули в президенты
В мире Украина
Захарова отреагировала на ультиматум европейских стран
Политика
Театр «Школа современной пьесы» открылся после реставрации
Новости Москвы
«Этот „рогуль“ применил насилие»: Попов заступился за жену
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение