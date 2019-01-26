Названа причина взрыва в кафе под Саратовом

Взрыв в кафе на свадьбе в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел в результате нарушения техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По имеющимся данным, в кафе "Рандеву" взорвался газовый котел.

"Причиной стало несоблюдение техники безопасности", — сказал представитель МЧС.

Уточняется, что в кафе на момент взрыва находились 35 человек. При этом в экстренных службах сообщали, что при взрыве пострадали 40 человек.

Взрыв в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января. В кафе во время празднования свадьбы взорвался газовый котел. По предварительной информации, погибших в результате взрыва нет.