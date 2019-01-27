Погибший от взрыва в кафе под Саратовом отмечал там юбилей

Погибший после взрыва газа в кафе в Саратовской области праздновал в этом заведении в субботу свой юбилей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Надежда Волошина.

Ранее СК РФ сообщил, что в момент взрыва в кафе проходило празднование юбилея одного из местных жителей, в результате происшествия один мужчина скончался.

Представитель СУСК подтвердила РИА Новости, что от травм скончался сам юбиляр. "Да", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли погибший мужчина праздновал юбилей в кафе в субботу.

В субботу в кафе под Саратовом во время празднования дня рождения взорвался газовый баллон в подсобном посещении, возник пожар. В больницу были доставлены 40 человек. По данным МЧС, медицинская помощь оказана 22 пострадавшим, из них 16 человек, в том числе двое детей 4 и 6 лет, госпитализированы. Состояние шести госпитализированных оценивалось как тяжелое, дети получили легкие ожоги. Позднее в больнице сообщили, что один из шести наиболее пострадавших при взрыве скончался, у него было около 90% ожогов тела.

СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.