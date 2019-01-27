Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погибший от взрыва в кафе под Саратовом отмечал там юбилей 

Р-Спорт + ещё 82
Фото: © стоп-кадр видео очевидца
Погибший после взрыва газа в кафе в Саратовской области праздновал в этом заведении в субботу свой юбилей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Надежда Волошина.
Ранее СК РФ сообщил, что в момент взрыва в кафе проходило празднование юбилея одного из местных жителей, в результате происшествия один мужчина скончался.
Представитель СУСК подтвердила РИА Новости, что от травм скончался сам юбиляр. "Да", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли погибший мужчина праздновал юбилей в кафе в субботу.
В субботу в кафе под Саратовом во время празднования дня рождения взорвался газовый баллон в подсобном посещении, возник пожар. В больницу были доставлены 40 человек. По данным МЧС, медицинская помощь оказана 22 пострадавшим, из них 16 человек, в том числе двое детей 4 и 6 лет, госпитализированы. Состояние шести госпитализированных оценивалось как тяжелое, дети получили легкие ожоги. Позднее в больнице сообщили, что один из шести наиболее пострадавших при взрыве скончался, у него было около 90% ожогов тела.
СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.
Р-Спорт: последние новости
В Прокуратуре заявили о двух взрывах в кафе в Саратовской области В Саратовской области начали проверку после взрыва в кафе На курорте Брезовица при сходе лавины погиб косовский чиновник
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Видео
Взрыв в кафе под Саратовом: десятки пострадавших
Происшествия
Европа выдвинула Мадуро ультиматум
В мире Европа
«Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен в Венесуэле»
В мире Статьи
Голая женщина пробежалась по улице в мороз
Общество
РФ выступила против США в ООН
Политика Африка
Чиновница объяснилась за скандальную фразу об учителях
Общество
Арестованную Савченко выдвинули в президенты
В мире Украина
Захарова отреагировала на ультиматум европейских стран
Политика
Театр «Школа современной пьесы» открылся после реставрации
Новости Москвы
«Этот „рогуль“ применил насилие»: Попов заступился за жену
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение