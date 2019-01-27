Умер пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом

Трагическая история произошла в субботу, 26 января, в поселке городского типа под названием Лысая гора, расположенном в Саратовской области . В кафе «Рандеву» в разгар празднования юбилея одного из местных жителей раздался грохот — взорвался газовый баллон, находившийся в подсобном помещении. Начался пожар. Поначалу он разгорался на незначительной площади — всего пять квадратных метров, — но позже перекинулся на основное помещение, куда 40 гостей пришли поздравить именинника.

Начал плавиться натяжной потолок — горящие капли падали на гостей праздника.

Пожар потушили к 18:15 по местному времени, однако большинство гостей к тому времени получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия были отправлены бригады «скорой помощи» из соседнего Калининского района, из Центра медицины катастроф, и отряд Центроспаса, сообщали местные СМИ.

Сведения о числе пострадавших поначалу разнились: в первые часы после трагедии СМИ сообщали о том, что 35 человек получили ожоги различной степени тяжести, среди которых было двое детей. Позже цифры уточнили: как сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Саратовской области, пострадали 22 человека. «Всего из 40 человек, находившихся в кафе, пострадали 22 человека, включая двоих детей в возрасте четырех и шести лет. 14 из них госпитализированы. Остальным 18 медицинская помощь не понадобилась», — сообщили агентству в ведомстве. Как выяснилось, 10 гостей праздника и восемь работников кафе при пожаре, вызванном взрывом, не пострадали.

Тяжело раненых было шестеро, однако впоследствии и эти данные были поставлены под сомнение. Поначалу РИА «Новости» сообщило, что именно шесть человек в тяжелом состоянии были доставлены в больницу города Саратова. Однако позже ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС написал, что что в ожоговый центр областного центра были отправлены восемь пострадавших.

При этом в Лысогорской районной больнице рассказали агентству, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии — он получил ожоги 90% поверхности тела. Транспортировать его было невозможно. «Принято решение по девятому пострадавшему, у которого 90% ожогов тела, — он крайне тяжелый и не будет транспортироваться в ожоговый центр. Его нельзя перевозить — прогноз плохой… Человек на искусственной вентиляции легких», — сказал врач хирургического отделения больницы.

Около 23.00 по московскому времени стало известно, что этот человек скончался в реанимации.

Как оказалось, погибший и был тем самым юбиляром, на день рождения которого в кафе «Рандеву» собрались 40 гостей.

На вопрос, не был ли скончавшийся виновником торжества, заданный корреспондентом РИА «Новости» представительнице Следственного управления Следственного Комитета РФ , женщина ответила коротко: «Да».

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ. «В Саратовской области по факту происшествия в кафе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (пункт „в“ части 2 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в вотсапе. Местные СМИ передавали, что владелица кафе — предпринимательница Мария Куприянова

Проверкой кафе сразу же занялась и прокуратура . Вечером в ее пресс-службе сообщили РИА «Новости», что в подсобке кафе, скорее всего, произошло два хлопка газа. «По предварительным данным, в кафе произошло два хлопка. Эксперт считает, что один из хлопков — это баллон взорвался», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства. Она добавила, что причина второго хлопка пока не известна — проверяется версия об утечке газа.

СК России причину взрыва уже назвал. По мнению следователей, он произошел из-за утечки газа из баллона. «В подсобном помещении заведения хранился газовый баллон. По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего раздался хлопок с последующим возгоранием», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.