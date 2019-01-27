Названа причина взрыва в кафе под Саратовом

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиях безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

Взрыв в кафе в поселке Лысые горы Саратовской области произошел из-за утечки газа из баллона, сообщает СК РФ . В результате погиб один человек, около 40 пострадали.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиях безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

Следствие утверждает, что кафе принадлежит женщине — индивидуальному предпринимателю. В момент трагедии один из местных жителей праздновал свое 60-летие. Позже он скончался.

«В подсобном помещении заведения хранился газовый баллон. По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего раздался хлопок с последующим возгоранием», — сообщает СК РФ.

По предварительной информации, в результате ЧП 22 человека получили увечья различной степени тяжести, 14 были госпитализированы. У части посетителей кафе обожжено от двух до 90 процентов тела. Некоторых необходима пересадка кожи.