Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Злоумышленники пытались ослепить лазером пилотов самолетов 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Неизвестные пытались ослепить лазером пилотов «Аэрофлота», когда самолеты заходили на посадку в Шереметьево. Сразу два инцидента произошли накануне вечером, сообщает РЕН ТВ.
В 18.48 злоумышленники направили лазер на пассажирский самолет рейсом Волгоград — Москва, заходивший на посадку. Воздушное судно приземлилось без происшествий.
Спустя час атаке подвергся самолет RRJ-100, направлявшийся в Москву из Подгорицы. Посадка также прошла благополучно.
Летом прошлого года Ространснадзор предложил ввести административную ответственность для хулиганов, ослепляющих пилотов лазерами.
В ведомстве предложили наказывать штрафом от 15 до 30 тысяч рублей, либо арестовывать на срок до 15 суток. Лазерное устройство при этом конфисковывать.
Происшествия , Ространснадзор , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РЕН ТВ
Читайте также
Видео
К Крымскому мосту срочно направили спасателей
Происшествия
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Госдеп назначил спецпредставителя США по Венесуэле
В мире Статьи
Толкнувшего Скабееву депутата Рады вызвали на дуэль
Политика
Пугачеву распекли за 40-миллионный концерт
Шоу-бизнес
Лавров и глава МИД Туниса подводят итоги переговоров
Политика
Грязные факты о Майкле Джексоне шокировали зрителей
Шоу-бизнес Криминал
«Совсем берега потеряли»: Пушков пришел в ярость
Политика
Подруга Собчак утешила брошенного Виторгана
Шоу-бизнес
В Петербурге отмечают 75-ю годовщину снятия блокады
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение