Злоумышленники пытались ослепить лазером пилотов самолетов

В 18.48 злоумышленники направили лазер на пассажирский самолет рейсом Волгоград — Москва, заходивший на посадку. Воздушное судно приземлилось без происшествий.

Спустя час атаке подвергся самолет RRJ-100, направлявшийся в Москву из Подгорицы. Посадка также прошла благополучно.

Летом прошлого года Ространснадзор предложил ввести административную ответственность для хулиганов, ослепляющих пилотов лазерами.

В ведомстве предложили наказывать штрафом от 15 до 30 тысяч рублей, либо арестовывать на срок до 15 суток. Лазерное устройство при этом конфисковывать.