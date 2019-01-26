Под Киевом жестоко избили директора известной певицы

Александр смог добраться до машины и самостоятельно вызвать скорую.

В среду, 23 января, на директора украинской певицы Ольги Цибульской в Борисполе было совершено нападение. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу певицы.

Александра (так зовут директора Цибульской) выманили за город, где его атаковали двое неизвестных.

«Его пытались вызвать на личную встречу еще неделю назад. Под предлогом концерта, на который хотят пригласить выступить Олю», — рассказала журналистам представитель Цибульской.

Она также отметила, что в то время директор находился в отпуске в Карпатах и не мог присутствовать на переговорах. С ним постоянно поддерживали контакт и требовали встречи, как только он вернулся в Киев.

«Девушка по телефону представилась менеджером мебельной компании, попросила выехать за город, в Борисполь», — добавила представитель Цибульской.

На месте директора певицы попросили выйти из авто, после чего начали избивать.

«На директора Оли набросились двое крупных мужчин, жестоко избивали поочередно в течение 15 минут. После оставили истекать кровью», — рассказали в пресс-службе исполнительницы.

Александр смог добраться до машины и самостоятельно вызвать скорую. Его забрали в больницу и оказали необходимую помощь.

От имени директора Цибульской было написано заявление в полицию.

«Команда ожидала, что полиция отреагирует на инцидент. Этого не произошло», — сказала представитель певицы.

В пресс-службе добавили, что ни у Цибульской, ни у ее директора никогда не было никаких конфликтов, которые могли бы спровоцировать данный инцидент.

Директор артистки — человек не публичный, поэтому не хочет называть свою фамилию. Но решил обнародовать эту историю ради того, чтобы защитить лично Цибульскую и предупредить других украинских артистов об опасности.