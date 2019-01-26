Два работника шахты отравились газом в Забайкальском крае

В Сибири мужчина и женщина погибли в одном из штреков шахты АО «Новоширокинский рудник», отравившись угарным газом.

Следственный комитет России уже начал проверку по факту случившегося. По его данным, утром 22-летний рабочий шахты и 25-летняя горная инженер обследовали один из штреков, в котором накануне проводились взрывные работы.

«Осмотрено место происшествия, тела погибших. Установлены личности погибших», — сообщили в ведомстве.

Все работники шахты опрошены, ведётся проверка журналов и других документов. Тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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