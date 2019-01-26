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Два работника шахты отравились газом в Забайкальском крае 

News.ru 51 минуту назад
Фото: ТАСС
В Сибири мужчина и женщина погибли в одном из штреков шахты АО «Новоширокинский рудник», отравившись угарным газом.
Следственный комитет России уже начал проверку по факту случившегося. По его данным, утром 22-летний рабочий шахты и 25-летняя горная инженер обследовали один из штреков, в котором накануне проводились взрывные работы.
«Осмотрено место происшествия, тела погибших. Установлены личности погибших», — сообщили в ведомстве.
Все работники шахты опрошены, ведётся проверка журналов и других документов. Тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее News.ru писал о том, что в Испании завершилась 12-дневная операция по спасению ребёнка из технического колодца. К сожалению, мальчик погиб.
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Происшествия , СКР , Забайкальский Край
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