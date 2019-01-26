Взрыв в кафе под Саратовом: десятки пострадавших

Взрыв произошел в кафе под Саратовом: десятки пострадавших

В одном из кафе Саратовской области вечером 26 января произошел взрыв. ЧП случилось в поселке Лысые горы в заведении, расположенном на улице Мира. Об этом «Звезде» сообщили в региональном управлении МЧС

Произошел взрыв газового котла в подсобном помещении с последующим возгоранием, уточнили в спасательном ведомстве. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Как уточняет «ЧП. Саратов», при взрыве пострадали 35 человек, включая троих детей. Из них 25 были госпитализированы с ожогами, шесть находятся в тяжелом состоянии.