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Бразилец погиб от удара молнии в Рио-де-Жанейро 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужчина стал жертвой удара молнии во время отдыха на одном из пляжей Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo со ссылкой на муниципальный департамент здравоохранения.
По его данным, жертвой стихии стал 35-летний бразилец Даниэл Оливейра. Во время грозы, которая началась в Рио-де-Жанейро в пятницу вечером, он купался в районе популярного у туристов пляжа Копакабана. Его супруга также пострадала от удара молнии. Обоих отдыхающих успели доставить в ближайшую больницу, однако мужчина через несколько минут скончался.
За последние четыре часа синоптики зафиксировали в Рио— де-Жанейро уже не менее 700 молний.
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