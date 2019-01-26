Бразилец погиб от удара молнии в Рио-де-Жанейро

Мужчина стал жертвой удара молнии во время отдыха на одном из пляжей Рио-де-Жанейро . Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo со ссылкой на муниципальный департамент здравоохранения.

По его данным, жертвой стихии стал 35-летний бразилец Даниэл Оливейра . Во время грозы, которая началась в Рио-де-Жанейро в пятницу вечером, он купался в районе популярного у туристов пляжа Копакабана. Его супруга также пострадала от удара молнии. Обоих отдыхающих успели доставить в ближайшую больницу, однако мужчина через несколько минут скончался.

За последние четыре часа синоптики зафиксировали в Рио— де-Жанейро уже не менее 700 молний.