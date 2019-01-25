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Директор школы сохранил работу после избиения ученика завхозом 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: кадр из видео
Мэр Дзержинска (Нижегородская область) Иван Носков не стал увольнять директора школы, завхоз которой избила ученика, как в администрации заявляли ранее. Вместо этого он пообещал начать служебную проверку в отношении участников конфликта, сообщает «Говорит Москва».
«Я не делю сотрудников на плохих или хороших. У меня нет вопросов к директору школы как к педагогу. (…) Во избежание эскалации конфликта сейчас жесткие кадровые решения, озвученные ранее, приняты не будут», — заявил он радиостанции.
В декабре прошлого года сын заместительницы директора подрался с 12-летним мальчиком. Женщина написала заявление в полицию и в тот же день вместе с мужем встретила обидчика сына у торгового центра. Она дала подростку пощечину, а ее муж протащил его по снегу за ухо, пытаясь затащить в машину. Отец пострадавшего рассказал, что после случившегося у ребенка произошел нервный срыв, он начал наблюдаться у психиатра и принимать лекарства.
В феврале 2018-го сообщалось, что жительница Кемерово попыталась привлечь к ответственности ребенка, ранившего ножницами в шею ее сына, но получила угрозы от матери обидчика, которой оказалась судья арбитражного суда. Она пригрозила поставить раненного ребенка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.
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Происшествия , Иван Носков , Москва , Нижегородская Область
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