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С Уиланом заключили официальное соглашение на защиту, сообщил адвокат 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Владимир Жеребенков заявил, что с обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом заключено официальное соглашение на защиту, но некоторые детали не ясны родственникам, сообщил РИА Новости защитник.
Ранее Дэвид Уилан заявил, что его брат Пол может сменить адвоката, поскольку он его не выбирал.
"У нас с Полом заключено официальное соглашение. Но пока не утверждены кое-какие детали. Пол думает. Они (детали. — Прим. ред.) составляют адвокатскую тайну. Американцы (родственники Уилана. — Прим. ред.) этого не понимают", — сказал агентству адвокат, комментируя заявление родственников о том, что Пол может сменить адвоката.
ФСБ сообщила, что задержала Уилана в Москве при проведении шпионской акции. Было возбуждено дело.
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