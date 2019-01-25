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На Урале завели дело после смерти ребенка из-за неправильного диагноза 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: ТАСС
Следователи завели уголовное дело после смерти девятилетней девочки, которой врачи не смогли поставить правильный диагноз, сообщается на сайте СУ СК России по Челябинской области.
Ранее региональное управление СК РФ начало проверку после смерти в одной из больниц города Копейска 9-летней девочки, в следственные органы обратились родители ребенка. В свою очередь министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вызвала для разговора в Москву врачей, которые не смогли установить ребенку правильный диагноз. Местный портал 74.ru со ссылкой на родителей девочки писал, что с октября школьницу лечили от ротавирусной инфекции, затем от гастрита, но причиной смерти стали опухоль и отек мозга.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза по установлению причины смерти.
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Происшествия , Вероника Скворцова , СКР , Копейск
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