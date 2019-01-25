Горящий в Черном море танкер «Канди» поставили на якорь

Горящий в Черном море танкер "Канди", который ранее начал дрейфовать в сторону берега Крыма , поставлен на якорь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что из-за того, что оторвался последний швартовый, который соединял два горящих танкера между собой, "Канди" начал медленно дрейфовать в сторону крымского берега. Танкер от дальнейшего дрейфа удерживал морской буксир "Спасатель Демидов".

"Спасатели поднялись на борт "Канди" и отдали правый якорь. В 15.25 вернулись на борт буксира "Спасатель Демидов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент продолжается орошение надстроек двух горящих судов.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи.