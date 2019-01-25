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Глава чеховской полиции избежал СИЗО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бабушкинский суд Москвы в пятницу не стал заключать под стражу начальника отдела МВД РФ по подмосковному Чехову Андрея Большакова, у кого нашли незарегистрированный пистолет, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
Как и предлагало следствие, ему избрали меру пресечения в виде "запрета определенных действий". Большакову нельзя будет выходить из дома ночью, общаться со свидетелями, а также нужно будет по первому зову являться к следователю. Срок установлен до 23 марта.
Большакова задержали накануне утром, у него прошел обыск, и, по уточненным данным, в гараже у офицера нашли пистолет Макарова со спиленными номерами и обоймой.
Виновным себя начальник ОМВД не считает. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Параллельно за взятки задержаны два подчиненных Большакова: главный борец с организованной преступностью в этом городе и старший инспектор этого же отдела. Пресса писала, что Большакова задержали якобы по этому же делу, но из материалов суда следует, что сейчас ему вменяют лишь незаконный оборот оружия.
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Происшествия , МВД , ФСИН , РИА Новости , Москва
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