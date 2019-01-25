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При стрельбе в Пенсильвании погибли три человека 

РИА Новости + ещё 2 48 минут назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Три человека погибли, еще двое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы, которая произошла недалеко от университета штата Пенсильвания на северо-востоке США, сообщает местный телеканал Fox43.
По данным телеканала, стрельба началась в баре недалеко от университета в четверг примерно в 22.30 по местному времени (06.30 пятницы мск).
Сообщается, что подозреваемый в организации стрельбы был застрелен. Представители университета подтвердили информацию о стрельбе.
"Мы понимаем опасения, безопасность — в приоритете. Университет оценивает сигнал тревоги и сообщит, когда появится новая информация", — говорится в Twitter учебного заведения.
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