При стрельбе в Пенсильвании погибли три человека

Три человека погибли, еще двое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы, которая произошла недалеко от университета штата Пенсильвания на северо-востоке США , сообщает местный телеканал Fox43.

По данным телеканала, стрельба началась в баре недалеко от университета в четверг примерно в 22.30 по местному времени (06.30 пятницы мск).

Сообщается, что подозреваемый в организации стрельбы был застрелен. Представители университета подтвердили информацию о стрельбе.