Три человека погибли, еще двое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы, которая произошла недалеко от университета штата Пенсильвания на северо-востоке США, сообщает местный телеканал Fox43.
По данным телеканала, стрельба началась в баре недалеко от университета в четверг примерно в 22.30 по местному времени (06.30 пятницы мск).
Сообщается, что подозреваемый в организации стрельбы был застрелен. Представители университета подтвердили информацию о стрельбе.
"Мы понимаем опасения, безопасность — в приоритете. Университет оценивает сигнал тревоги и сообщит, когда появится новая информация", — говорится в Twitter учебного заведения.